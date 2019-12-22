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hız kesmedi

Güney ekibi, sahasında konuk ettiği ’u 1-0 mağlup etti. Kaplan karşısında alınan bu galibiyet, bordo-beyazlıların üst üste 1-0 kazandığı ikinci karşılaşma oldu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Hatayspor hız kesmedi
TFF 1. Lig'de Hatayspor seyircisi önünde konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo- Beyazlı taraftarların yoğun bir ilgi gösterdiği karşılaşma Hatayspor'un baskısı ile başladı. Sakatlıkları devam eden Mirkan ve Hamza ile sarı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyen Gökhan'ın yokluğunda zorlanan Hatayspor gol pozisyonu bulmakta zorlandı. Güney ekibi karşısında kontra toplarla gol aramaya çalışan Adanaspor'da etkili olamayınca ilk 45 dakika golsüz tamamlandı.

QUALI ZORLADI AMA ATAMADI
70. dakikada ceza alanı içerisinde oluşan karambolde bir anda topu önünde buluna Selim'in şutu defanstan sekerek kornere çıktı. 85. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Quali, kaleci İrfan ile karşı karşıya kaldı. Quali'nin vuruşunu kaleci İrfan kornere çeldi. Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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Hatayspor hız kesmedi
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