Hatayspor hız kesmedi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Hatayspor seyircisi önünde konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo- Beyazlı taraftarların yoğun bir ilgi gösterdiği karşılaşma Hatayspor'un baskısı ile başladı. Sakatlıkları devam eden Mirkan ve Hamza ile sarı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyen Gökhan'ın yokluğunda zorlanan Hatayspor gol pozisyonu bulmakta zorlandı.QUALI ZORLADI AMA ATAMADI70. dakikada ceza alanı içerisinde oluşan karambolde bir anda topu önünde buluna Selim'in şutu defanstan sekerek kornere çıktı. 85. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Quali, kaleci İrfan ile karşı karşıya kaldı. Quali'nin vuruşunu kaleci İrfan kornere çeldi. Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.