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’ya Osmanlı Lalesi motifli matara

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Hollanda’ya Osmanlı Lalesi motifli matara
Yurdun birçok şehrine ve Avrupa ülkelerine bakır eşya gönderen Gaziantepli bakır ustaları, Hollanda'ya da "Osmanlı lalesi" motifli su matarası satmaya başladı. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, Gaziantepli bakır ustaları olarak çeşitli mutfak ve süs eşyaları yaptıklarını, bunları Türkiye'nin hemen hemen tüm illerine sattıklarını söyledi. Avrupa'nın pek çok ülkesine de bakır eşya gönderdiklerini anlatan Açık, coğrafi işaretini aldıkları bakır eşyaların süslemelerini, çekiç ve çelik kalemle daha çok kadın çalışanların yaptığını, çoğu zaman üreticilerin talebe yetişemediğini dile getirdi.
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Hollanda’ya Osmanlı Lalesi motifli matara
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