Kabzımal ve satıcılardan Çin kestanesine ‘veto’

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Adana'dakabzımallar ve satıcılar kalitesiz olduğu ve vatandaşın yemesini hak etmedikleri için Çin kestanesinin Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ne girişini engelledi. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Başkanı Ali Batman, "Biz elimizden geldiği kadar Çin malını hale sokmuyoruz ve sokmayacağız. Bizim Türkiye'de yetişen kestaneler her tarafa yeter. Çin'den gelmesine gerek yok" dedi. Adana'da, soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu. Çiği 15 liradan satılan kestane, pişmiş olarak 60 liradan satılıyor. Hal böyle olunca da son yıllarda vatandaşlar ve bazı satıcılar fiyatı ucuz olan Çin kestanesine yöneldi. Geçen yıla kadar Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde satılan Çin kestanesi, kalitesiz olduğu gerekçesiyle 'veto' edildi. Çin kestanesinin dışarıda korsan satıcılar tarafından satıldığını bununda çiftçiye zarar verdiğini belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Başkanı Ali Batman, "Çin kestanesi genelde Mersin ve korsan satıcılarda satılıyor. Devlete bir kuruş vergi vermeden dağıtanlar satışını yapıyor" dedi.