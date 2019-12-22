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Kılıç: İnsan tabiata aittir

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Kılıç: İnsan tabiata aittir
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Doğa Sporları Topluluğu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu iş birliğinde Doğa Bilimci, Eğitmen ve TV Yapımcısı Serdar Kılıç'ın konuşmacı olarak katıldığı İnsan, Doğa ve Yaşam konulu konferans düzenlendi. İlginin yoğun olduğu konferansa MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okan Şener, fakülte dekanları, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz katıldı. Doğada soyu tükenen türün insan olduğunu söyleyen Kılıç, "İnsan tabiata aittir. Hiç kimse soyu tükenen türün insan olduğunu söylemiyor. İnsanoğlu toprak için yaratılmıştır. Yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şey topraktan geliyor. İnsanoğlu betonda, asfaltta büyüsün diye yaratılmadı" dedi. Doğada yaşadığı ilginç hikayeleri öğrenciler ve akademisyenlerle paylaş Serdar Kılıç, "Medeniyetlerin içine girip araştırma yapıyoruz" dedi.
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Kılıç: İnsan tabiata aittir
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