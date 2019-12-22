Köpeği sürükleyene para cezası verildi

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Mersin'inTarsus ilçesinde otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli para cezası ile serbest kaldı, ancak adli süreci devam edecek. Tarsus'u Kırklarsırtı mahallesi Yüzbaşı Yaşar caddesinde otomobilin arkasına iple bağlanmış köpeği çekerek götüren U.K. (41) plakasından yakalandı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan U.K., hayvana eziyet etmek suçundan Doğa Koruma ve Trafik tarafından toplam 6 bin 570 lira idari para cezasıyla cezalandırıldı.