Psikolojik vakalar incelendi

BUGÜN NELER OLDU

HasanKalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü,geleneksel olarak düzenlediği Vaka Tartışmaları etkinliğinin dördüncüsüne imza attı. Psikolojik vakaların incelendiği ve psikoloji öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda alanın uzmanları farklı psikoterapi yaklaşımlarını ele aldı. Alanında uzman isimlerin ağırlandığı Vaka Tartışmaları-4 programında, "Aile Dinamikleri Açısından Değerlendirme", "Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirme", "Narrative Terapi Açısından Değerlendirme", "Kabul ve Kararlılık (ACT) Açısından Değerlendirme" konuları, konuşmacılar tarafından incelendi. Günlük hayatta yaşanan vakaları inceleyen uzman isimler, yaptıkları sunumları detaylı bir şekilde öğrencilere aktardı. Farklı kuramların, pratikteki yansımalarını ele alarak kuramlar ve bu kuramların uygulamaları arasında bir köprü oluşturmayı amaçlayan etkinliğin açılış konuşmasını; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı. Etkinliğin Moderatörü ise HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaziye Sanem Başgül oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinin pratik hayatta neler olup bittiğini yakından takip etmeleri için bu tarz programları düzenlediklerini söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen: "Öğrencilerimiz pratik hayatta neler oluyor bunları yakinen bilmesini istediğimiz için bu tür programları düzenliyoruz. Bu bakımdan bütün gücüyle bu tür etkinlikler devam edecek" dedi. Prof. Dr. Sözen, "Psikoloji Bölümünün yaptığı programları yakından takip ediyorum. Alanında farklı isimleri getiren akademisyenlere ve bugün birbirinden değerli isimlerin konuşacağı uzmanlara da geldikleri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu programdan en yüksek verimliliği alıp vaka tartışmalarını kendi aralarında tartışabilmeli" dedi.