Seyhan Halk Eğitim’den alkışlanacak gösteri

BUGÜN NELER OLDU

Adana'daSeyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri ve öğrencileri tarafından engelliler için hazırladıkları program izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı ve farkındalık yarattı. Seyhan Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Sezen İşimtekin'in işaret dili ile okuduğu İstiklal marşı konukları coşturdu. Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cavidan Gülnar Çeliğ engellilerin yılda bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirterek, çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürdüklerini ifade etti. Engelli Bandosunun da katkı koyduğu etkinlikte, Seyhan Halk Eğitim Merkezi Şan Eğitmeni Cavidan Şumnu tarafından hazırlanan özel eğitim grubu koro halinde çeşitli eserleri sundu.