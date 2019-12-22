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Takı Tasarım Yarışması’na 58 eser katıldı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Takı Tasarım Yarışması’na 58 eser katıldı
Kuyumculuk sektöründe önemli bir yere sahip Kahramanmaraş'ta "Germenicia" temalı takı tasarım yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası işbirliğinde bir otelde düzenlenen yarışmaya, 5 ilden 39 yarışmacı 58 eseriyle katıldı. Jüri ön eleme aşamasında, 58 eserden üçü sıralama olmadan belirlendi. Seçilen üç eserin çizimler üzerinden hareketle prototip imalatları yapıldı. Ödül töreni öncesi toplanan final jürisi, prototip ürünlere bakarak, dereceye girenlerin tasarımlarını belirledi Yarışmada, Cemresu Erdoğan'ın eseri birinci, Nilüfer Ersoy'un eseri ikinci ve Aslıhan Karakurt'un eseri ise üçüncü oldu.
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Takı Tasarım Yarışması’na 58 eser katıldı
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