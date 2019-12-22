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’ta mantar hasadı yapıldı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Tarsus’ta mantar hasadı yapıldı
Yeni iş sahalarının ve istihdamların sağlanması amacıyla Tarsus'ta kurulan mantar atölyesinde istiridye mantarı hasadı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediye işbirliği ile düzenlenen kültür mantarı yetiştiriciliği kursunda hasat gerçekleştirildi. Üretilen istiridye mantarının hasadını Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, Başkan yardımcıları Ünzile Kuru, Serap Kurtçu, Ali Dinsever, Ali Erhan Okyay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Kocaoğlan, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Gökhan Göktürk, kurs hocası Sibel Güvençli ve kursiyerle ile birlikte yaptı.
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Tarsus’ta mantar hasadı yapıldı
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