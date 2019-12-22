Umutlar tazelendi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de 16. haftanın en önemli maçında sahasında'u 4-2 yenerek taraftarına büyük sevinç yaşatan'da yüzler gülüyor. Rakip karşısında oynadığı futbolla galibiyeti hak eden mavi-lacivertlilerde Teknik direktördedi. Maçın ilk yarısını daha önce oynadıkları Osmanlıspor maçına benzediğini dile getiren Tütüneker,ifadelerini kullandı.