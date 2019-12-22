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Umutlar tazelendi

Ümraniyespor galibiyeti ekibini kendine getirdi. Oynanan futbol zirve yarışı için takımı iddialı hale getirdi...

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Umutlar tazelendi
TFF 1. Lig'de 16. haftanın en önemli maçında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-2 yenerek taraftarına büyük sevinç yaşatan Adana Demirspor'da yüzler gülüyor. Rakip karşısında oynadığı futbolla galibiyeti hak eden mavi-lacivertlilerde Teknik direktör Uğur Tütüneker, "3-0'dan sonra 4-0'ı, 5-0'ı bulmamız gerekirken geri çekildik. Takım olarak bu sorunumuzu çözmemiz gerekiyor" dedi. Maçın ilk yarısını daha önce oynadıkları Osmanlıspor maçına benzediğini dile getiren Tütüneker, "İlk yarı çok iyi oynadık. 5-0'ı bulabilirdik. 55'inci dakikaya kadar çok iyi oynadılar. Atamadığımız 2 net pozisyonumuz vardı. Bu oyunumuzu devam ettirmemiz gerekirdi. Ancak son 35 dakika takım geri çekildi. Geri çekilince de rakip üzerimize geldi. Anlam veremedim. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
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Umutlar tazelendi
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