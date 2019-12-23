Avcı: Sevdiğiniz mesleği seçin

BUGÜN NELER OLDU

HALİL Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, Final Okulları tarafından düzenlenen "Tecrübeden Öğreniyoruz" programı kapsamında, öğrencilerle bir araya gelerek, öğrenciliğinden bu yana onu başarıya taşıyan deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Avcı, okulun konferans salonunda düzenlenen ve Okul Kurucusu Şevket Erdem, Genel Müdür Turana Orhan, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı söyleşide; gençlere seslenerek, "Sizler ülkemizin geleceğisiniz, sizlerle birlikte olmak bana her zaman mutluluk vermiştir" dedi.Öğrencilere "küçük başarılardan mutlu olmayı" tavsiye eden Halil Avcı, "Mesela; sabah kalktığınızda yatağınızı kendiniz yapın. Belki yatağınızı evde başkası sizin için yapar ama siz kendiniz yapmayı tercih edin. Akşam okuldan eve dönüp de o yatağa baktığınızda 'bunu ben yaptım' diye kendinizle gurur duyun, bunu bir başarı olarak değerlendin. Çünkü, küçük başarılardan mutlu olmayanlar, büyük işler başaramaz" dedi. Avcı, bir insanın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birinin meslek seçimi olduğunu ifade etti. Herkesin ailesinin çocuğunu okutmak için fedakarlık yaptığını vurgulayan Halil Avcı, "Sizlerin de yapması gereken tek şey çalışmaktır. Çalışarak önce sizin kendinizle, sonra ailenizin sizinle gurur duyacağı işler yapın. Bunun için çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz ama asla pes etmeyin" diye konuştu. Söyleşinin ardından Şevket Erdem ise, "Hem yaşam hem sınav başarısı için çıktığımız yolda öğrencilerimizi tecrübeli isimlerle buluşturduğumuz programa katılan Halil Avcı'ya teşekkür ederim" diyerek, kentin tarihi değerlerinden olan Büyük Saat maketi hediye etti.