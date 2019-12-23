BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP Valiliği, bir yıldır yürüttüğü "Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında, Twitter kampanya etkinlik davetinde "Haydi Gaziantep, en uzun geceyi birlikte aydınlatalım" sloganını kullanarak bir kampanya başlattı. Farkındalık oluşturmak ve yeni nesillere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan, "Ben okuyorum Gaziantep okuyor" kampanyası ile yürütülen faaliyetler, en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık'ta Twitter'da "#benokuyorumgaziantepokuyor" etiketiyle paylaşıldı. Öte yandan kampanyaya katılanların paylaşımlarla birlikte "#benokuyorumgaziantepokuyor" etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Kampanya kapsamında, gönüllü öğretmenler tarafından ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor, anne, baba, öğretmen ve öğrencinin birlikte kitap okuması sağlanıyor. Çocuklarıyla kitap okuyan anne babalar, okuma etkinliklerini fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşıyor. Vali Davut Gül, projenin bir yıldır Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm Gazianteplilerin kampanyaya destek vermesiyle yürütüldüğünü söyledi.