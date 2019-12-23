Donanımlı ve kaliteli eğitim yuvaları inşa ediliyor

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ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, MTA bahçesinde yapım çalışmaları süren 2 adet 24 derslikli okul binası ile Mithatpaşa Ortaokulu ve Piri Reis Anadolu Lisesinin bahçelerinde bulunan 28 derslikli okul inşaatlarında denetimlerde bulundu. Gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, okulların bir an önce eğitimöğretim hayatına kazandırılması için yapılacak çalışmaların takipçisi olduklarını dile getirdi. Geleceğin emanetçisi çocukların donanımlı, kaliteli ve fiziki şartlar bakımından çağın gereklerine uygun binalarda eğitim görmeleri için eğitim yatırımlarına çok önem verdiklerini belirten Vali Demirtaş, gelecek nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için Adana Valiliği olarak tüm imkânları seferber ettiklerini sözlerine ekledi. Vali Demirtaş'ın okul inşaatları ziyareti, yaptığı çeşitli incelemelerin ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.