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Festivalde 2 ton balık pişirildi

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Festivalde 2 ton balık pişirildi
MERSİN'İN Akdeniz ilçesinde düzenlenen "Karaduvar Balık Festivali"nde 2 ton balık pişirilerek ücretsiz dağıtıldı. Akdeniz Belediyesince Karaduvar Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, kazanlarda pişirilen 2 ton balık ekmek arasına konularak servis edildi. Balıkları almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Festivalin açılış töreninde bir konuşma yapan Mersin Valisi Ali ihsan Su, Akdeniz ilçesinde hizmetlerin ivme kazandığını söyledi. Akdeniz'de yatırımların devam ettiğini vurgulayan Su, "Tüm hizmetler vatandaşlar içindir. Biz bunun için buradayız. Tüm kuruluşlar sizin emrinizdedir. Bu hizmetlerle vatandaşımız kendisini mutlu hissedecektir." diye konuştu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da festivale katılımın fazla olduğunu dile getirdi. Festivali her yıl yapmak istediklerini anlatan Gültak, "İlçemizde önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hepimiz kardeşiz. Eskisi gibi Akdeniz'de kavga yok. Akdeniz'de barış, sevgi, muhabbet, güler yüz var. Akdeniz, bundan sonra hep gülecek" dedi.. Konuşmaların ardından Vali Su ve beraberindekiler festival alanını gezdi. Etkinlikler kapsamında düzenlenen olta balıkçılığı yarışmasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
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Festivalde 2 ton balık pişirildi
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