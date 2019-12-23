Gaziantep’te maraton heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE bu yıl ikincisi düzenlenenvebüyük ilgi gördü.Yarı maratonda atletler 21.1 kilometrelik parkurda yarışırken, 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaşlar katıldı,VALIKatılımcılara teşekkür eden Gül, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe binlerce kişinin katıldığını vurguladı.