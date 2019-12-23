Gaziantep’te maraton heyecanı

GAZIANTEP'TE bu yıl ikincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu
ve Halk Koşusu
büyük ilgi gördü. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon, belediye binası önünden start aldı.
Yarı maratonda atletler 21.1 kilometrelik parkurda yarışırken, 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaşlar katıldı, kent protokolü de organizasyonda yer aldı.
VALI Davut Gül, organizasyon öncesindeki konuşmasında, Gaziantep için çok önemli bir günü yaşadıklarını belirtti.
Katılımcılara teşekkür eden Gül, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe binlerce kişinin katıldığını vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çok büyük bir medeniyete sahip olduklarını ve bugünlere ulaşabilmek için ecdadın Gaziantep'te 6 bin 317 şehit verdiğini anımsattı.