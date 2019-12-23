Gül: Gıdamız güvenli

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Valisi Davut Gül, gıda güvenliği denilince akla Gaziantep'in geldiğini belirterek, "Gıdalarımız güvenli. Binlerce yıldır çeşitli medeniyetlerin süzgecinden geçip gelen lezzetlerimizi gelecek kuşaklara aynı kalite ile aktarmak gerekiyor" dedi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'ne (MSM) verilen "TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Hizmetlerinin Planlanması, Üretimi ve Sunumu" belgesi takdim töreni düzenlendi. Vali Davut Gül, Gaziantep'in gıda güvenliğinde parmakla gösterildiğini söyledi. Gaziantep'in gastronomi alanında iddiasının bulunduğunu aktaran Gül, "Bunun birincisi binlerce yıldır çeşitli medeniyetlerin süzgecinden geçip gelen lezzetlerin gelecek kuşaklara aynı lezzetle aynı kalite ile aktarmak, diğeri ise güvenli gıda. Mutfak Sanatları Merkezi bu iki amacın da gerçekleşmesine katkı sunan bir kurum. MSM aynı zamanda bir okul, eğitim yuvası. Burada 500'den fazla kazan yemeğinin gelecek kuşaklara ulaştırılması sağlanıyor. Bu sertifikayla da zaten güvenli olan gıdaya bir akredite kurumun güvenli olduğunu tescil etmesi gerçekleşmiş oldu" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin denetim görevi de yürüttüğünü anımsatan Gül, "Kendisinin uymadığı kuralları, başka işletmelerin uymasını beklemek pek doğru olmaz. Bir hedef ve ilke ortaya konulmuş, kendi işletmelerinde standartlara uymuştur. İldeki işletmelerimiz güvenlidir. Gaziantep bu anlamda parmakla gösterilen iller arasında yerini almıştır. Denetlemelerin ardından standartları sağlayarak bunu belgelendirmek hepimiz açısından gönül rahatlığı sağlıyor" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Gaziantep'in gastronomi şehri olarak UNESCO tarafından tescillendiğini belirterek, "Astronomi şehirleri arasında yer almak bize büyük bir pencere açtı, fırsat tanıdı. Dolayısıyla Gaziantep, farklı lezzetler tatmak isteyen insanların uğrak bir şehri haline geldi. Türk standartları denince önce akıllara yol ve makine gibi olgular geliyordu. Ancak artık, Türk standartları dendiğinde gıda güvenliği üzerine çalışmalar akıllara geliyor" dedi.