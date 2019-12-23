Havalı silahlar Erdemli’de nefes kesti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programı içerisinde yer alanmüsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu.Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman,ifadelerini kullandı. Atıcılık müsabakalarına yeni bir uygulama getirdiklerini belirten Arman, bu yıl içerisinde kulüpler arasında atıcılık ligi kurduklarını ve bu ligde başarılı olan takımların final müsabakalarına katılmaya hak kazandığını belirtti. Arman,diye konuştu. Arman,dedi.