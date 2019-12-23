Havalı silahlar Erdemli’de nefes kesti

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan 10 metre Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Final
müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Mersin'in Erdemli ilçesindeki Atış Poligonunda gerçekleşen müsabakalara 160 sporcu katıldı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, "Katılımın yüksek olması heyecanı artırdı"
ifadelerini kullandı. Atıcılık müsabakalarına yeni bir uygulama getirdiklerini belirten Arman, bu yıl içerisinde kulüpler arasında atıcılık ligi kurduklarını ve bu ligde başarılı olan takımların final müsabakalarına katılmaya hak kazandığını belirtti. Arman, "2 ay önce kurulan ve 140 kulübün katıldığı atıcılık liginde dereceye giren takımlar 30'ar kişilik ekiplerle final müsabakalarında birincilik için yaşıtı"
diye konuştu. Arman, "Deneme amaçlı başlanılan lig sistemine sporcularımız da büyük ilgi duydu. Bizim için sporcularımızın zinde kalması ve performanslarını daha iyi takip etmelerine yarayacaktır. Kendi illerinde yaptıkları yarışmalar sporcunun daha fazla antrenman yapmasına ve performanslarının yükseltmelerine bir fırsat teşkil etmektedir. Uygulama 2020 yılı yılında da devam edecek"
dedi.