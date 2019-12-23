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Sumudica: Dört şart

galibiyetinin sevincini yaşayan Gaziantep FK’da teknik direktör Marius Sumudica, “Daha iyi olmamız için 4 yapmalıyız” dedi

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Sumudica: Dört transfer şart
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Gaziantep FK'da keyifler yerinde... Teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşmada iki farklı 45 dakika oynandığını belirterek, "Mücadelenin ilk yarısında bu sezonki en iyi oyunumuzu oynadık. İkinci yarıda ise yediğimiz ilk golde Kana Bıyık, ikinci golde ise Kenan Özer sakatlandıkları için sahada değillerdi. Eksik olduğumuz esnada gol yedik. Son 2 maçta aldığımız 6 puan önemli. İlk yarı için 20-21 puan sözü vermiştim. 23 puan yaptık. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜM
Gaziantep FK'yi Süper Lig'de tutmayı hedeflediklerinin altını çizen Rumen teknik adam, "Takım ligde kalırsa, kontratım devam edecek. Gaziantep FK'nin üst sıralara çıkması herkes için daha iyi. Daha iyi olmamız için birkaç transfere ihtiyaç var. Takıma 4 oyuncunun katılması gerekiyor. Bunun için kulüp başkanımızla görüştüm. Bu 4 oyuncuyu takıma katarsak, daha güçlü bir Gaziantep FK olacak" şeklinde konuştu. Bu arada takım ilk yarının son maçında sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.

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Sumudica: Dört transfer şart
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