Sumudica: Dört transfer şart

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda'yı 4-3 mağlup eden'da keyifler yerinde... Teknik direktör, karşılaşmada iki farklı 45 dakika oynandığını belirterek,şeklinde konuştu.Gaziantep FK'yi'de tutmayı hedeflediklerinin altını çizen Rumen teknik adam,şeklinde konuştu. Bu arada takım ilk yarının son maçında sahasında oynayacağımaçı hazırlıklarına bugün başlayacak.