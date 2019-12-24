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10 şart

’da teknik direktör , ikinci yarı yapmak istediği 10 transferle takımı baştan oluşturacak

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 24.12.2019
10 transfer şart
TFF 1. Lig'de 14 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Adanaspor ikinci yarıya transferlerle girecek. En son üç puanı 25 Ağustos'ta Eskişehir karşısında gören turuncubeyazlı ekip kötü gidişe bir türlü 'dur' diyemedi. Teknik direktör Engin İpekoğlu son haftalarda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak sonuca gidemediklerini belirtti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İpekoğlu devre arasında takıma transfer yapılması gerektiğini söyleyerek, "Elimizdeki mevcut kadroyla devre arasına gireceğiz. Devre arasında en az 8-10 oyuncu alma zorunluluğumuz var. Kadro dışı, sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun olarak maça çıktık. Yaklaşık 6-7 haftadır bu şekilde devam ediyor. Umarım gerekli takviyeleri devre arasında yapar, takımı istediğimiz noktaya getiririz" dedi.

İLK YARIDA PERDE KAPANIYOR
Teknik adam İpekoğlu, "Üzerimizdeki baskıyı, stresi atmak içtin bu maçı almak istiyoruz. Puan sıralamasında kritik bir noktadayız. Rakiplerimizle aradaki puan farkının açılmaması bizim için şans. Bunu değerlendirmeliyiz" dedi.
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