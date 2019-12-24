10 transfer şart

TFF 1. Lig'de 14 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Adanaspor
ikinci yarıya transferlerle girecek. En son üç puanı 25 Ağustos'ta Eskişehir karşısında gören turuncubeyazlı ekip kötü gidişe bir türlü 'dur' diyemedi.
Teknik direktör Engin İpekoğlu
son haftalarda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak sonuca gidemediklerini belirtti.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İpekoğlu devre arasında takıma transfer yapılması gerektiğini söyleyerek, "Elimizdeki mevcut kadroyla devre arasına gireceğiz. Devre arasında en az 8-10 oyuncu alma zorunluluğumuz var. Kadro dışı, sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun olarak maça çıktık. Yaklaşık 6-7 haftadır bu şekilde devam ediyor. Umarım gerekli takviyeleri devre arasında yapar, takımı istediğimiz noktaya getiririz"
dedi.
İLK YARIDA PERDE KAPANIYOR
Teknik adam İpekoğlu, "Üzerimizdeki baskıyı, stresi atmak içtin bu maçı almak istiyoruz. Puan sıralamasında kritik bir noktadayız. Rakiplerimizle aradaki puan farkının açılmaması bizim için şans. Bunu değerlendirmeliyiz" dedi.