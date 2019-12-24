10 transfer şart

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de 14 haftadır galibiyet yüzü görmeyenikinci yarıya transferlerle girecek.Teknik direktörson haftalarda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak sonuca gidemediklerini belirtti.İpekoğlu devre arasında takıma transfer yapılması gerektiğini söyleyerek,dedi.Teknik adam İpekoğlu, "Üzerimizdeki baskıyı, stresi atmak içtin bu maçı almak istiyoruz. Puan sıralamasında kritik bir noktadayız. Rakiplerimizle aradaki puan farkının açılmaması bizim için şans. Bunu değerlendirmeliyiz" dedi.