Esra ve Eren şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi sporcusu'nda birincilik kürsüsüne çıktı, altın madalya kazandı.projesi kapsamındaki etkili çalışmaların meyvesini toplamaya başlayan büyükşehir, şehrin spor kültürünü güçlendirmeyi bildi.14-15 Aralık tarihlerinde Makedonya'daki'nda'nin sporcuları,'i gururlandırdı.Büyük Erkekler Şampiyonası'nda Eren Akkurt ve Büyük Kadınlar Şampiyonası'nda Esra Karadağ şampiyon oldu. Uluslararası arenada sık sık başarılarıyla öne çıkan Akkurt ve Karadağ; Gazianteplilerin spora merakının arttığına dikkati çekerek, spora desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.