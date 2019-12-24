Esra ve Eren şampiyon

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi sporcusu Eren Akkurt ve Esra Karadağ, Ümit-Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası
'nda birincilik kürsüsüne çıktı, altın madalya kazandı. 'Spor Dostu Kent'
projesi kapsamındaki etkili çalışmaların meyvesini toplamaya başlayan büyükşehir, şehrin spor kültürünü güçlendirmeyi bildi. Sporuyla, sporcusuyla yükselen Gazi şehir yurt dışında katıldığı turnuvalarda başarısını kanıtladı.
14-15 Aralık tarihlerinde Makedonya'daki Ümit-Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası
'nda Büyükşehir Belediyesi
'nin sporcuları, Gaziantep
'i gururlandırdı. Yoğun ilginin gösterildiği şampiyonada, mücadeleler kıran kırana geçti.
Büyük Erkekler Şampiyonası'nda Eren Akkurt ve Büyük Kadınlar Şampiyonası'nda Esra Karadağ şampiyon oldu. Uluslararası arenada sık sık başarılarıyla öne çıkan Akkurt ve Karadağ; Gazianteplilerin spora merakının arttığına dikkati çekerek, spora desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.