Kozan’ı dünyaya tanıtan kadınlar

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ADANA'NIN Kozan ilçesinde kurulan Sosyal Yaşam Merkezi'nde kadınlar, ilçelerinin adını dünyaya duyurmak için Kozan'ın tarihi ve kültürel miraslarını ahşaba oya gibi işleyerek kentin tanıtımı için atağa geçti. 3 ay önce Çukurova Kalkınma Ajansı, Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan ahşap işleme kursuna katılan kadınlar, ilçelerini tanıtmak için ahşabı oya gibi işliyor. Kozan'ın tarihi kalesi, konakları, yöresel portakal ve turunç bahçelerini ahşaba işleyen kadınlar, ilçenin sembolü olan ürünleri turizme kazandırıyor. Kozan Müzesi ve Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Burak Kamalı, kadınların üretim yapabilecekleri kursların ilçeye kazandırıldığını kaydederek, "Kurslarda şuanda Kozan'a özgü hediyelik eşyalar üretiyoruz ve çok güzel talep var. Komşu ilçelerden de talep alıyoruz. SNS makinemiz var ve kadınlarımız kişiye özel tasarımlar da yapıyor" dedi. Kurs eğitmeni Alaattin Sevuk, kursiyerlerin çok istekli olduğunu ifade ederek, "Bu projede Kozan'da hediyelik eşya yönünde imkan ve olanak yoktu. Belediye ve Halk Eğitim bunu karşıladı. Kadınlarımız fazla bütçe ve maliyet getirmeden çalışmalar yapıyor. Şuan siparişlerimiz güzel. Bizim ideallerimiz daha ileriye dönük ve dışarıya açılmak" diye konuştu. Kursiyerlerden Hicran Dağlı kurstan çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Burada magnetler, maket evler, anahtarlıklar yapıyoruz" dedi.