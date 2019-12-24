Pusu kurup öldürüldüler

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Adana'nın Yumurtalık İlçesinde kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından pusu kurulup çapraz ateşe tutularak öldürülen Bülent Mamak (40) ile Murat Gökler'in (46) olayını aydınlatmak için polis araştırmalarını çok yönlü sürdürüyor. Cinayet masası ekipleri kanlı infazı aydınlatmak için adeta seferber oldu. Olay, önceki gece Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Bülent Mamak, bakkal dükkanı işleten arkadaşı iki çocuk babası Murat Gökler (46) ile 01 GF 100 plakalı araç ile seyir halindeyken, plakası belirlenemeyen ve pusu kuran iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda. Bülent Mamak olay yerinde, ağır yaralanan Murat Gökler ise hastanede hayatını kaybettiİl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip sır dolu cinayetleri çözmek için kolları sıvadı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, saldırganların kullandığı tüm güzergahlardaki güvenlik kameraları mercek altına alındı.Kurulan özel ekip ayrıca yaşamlarını yitiren Bülent Mamak ve Murat Gökler'in yakınlarının ifadelerine başvurdu. Hayatlarını kaybeden Murat Gökler ile Bülent Mamak'ın husumetlilerin bulunmadığı öğrenildi.