Şahinbeyliler raketleri kurtuluş kupası için salladı

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE Şahinbey Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği,bu yıl da çekişmeli geçti. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı etkinlikleri kutlamaları çerçevesinde'nı düzenledi. Turnuvaya bu yıl 492 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar verildi. Belediye Başkanı, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında her yıl masa tenisi turnuvası düzenlediklerini belirterekdedi.