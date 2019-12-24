Şahinbeyliler raketleri kurtuluş kupası için salladı

GAZIANTEP'TE Şahinbey Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği, "Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası"
bu yıl da çekişmeli geçti. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı etkinlikleri kutlamaları çerçevesinde Şahinbey Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte 10. Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası
'nı düzenledi. Turnuvaya bu yıl 492 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar verildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında her yıl masa tenisi turnuvası düzenlediklerini belirterek "İlkini 2010 yılında düzenlediğimiz turnuvamızın 10'uncusunu düzenliyoruz. Turnuvamızı geleneksel hale geldi"
dedi.