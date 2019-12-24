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Yusuf derece ile döndü

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 24.12.2019
Yusuf Emre derece ile döndü
KAHRAMANMARAŞLI 16 yaşındaki Yusuf Emre İspir Samsun'da düzenlenen Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Kentte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör Fatih Küçük tarafından çalıştırılan Yusuf Emre İspir, Osman Sayın Spor Salonu'nda antrenmanlar yapıyor. Okçuluk sporunun eğitimine katkı sağladığını ifade eden İspir, kendisi gibi spora yönelmek isteyenlere de okçuluğu önerdi. İspir, "Hocamla inandık ve başardık. Sağ olsun hocam gerek maddi gerekse manevi destek olarak bana yardımcı oldu. Hedefim ise milli takıma girip Avrupa, dünya ve sonrada olimpiyat şampiyonu olup ülkemi temsil etmek. Okçuluk derslerime de odaklanmamı sağladı" diye konuştu.
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Yusuf Emre derece ile döndü
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