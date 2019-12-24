Yusuf Emre derece ile döndü

KAHRAMANMARAŞLI 16 yaşındaki Yusuf Emre İspir Samsun
'da düzenlenen Salon
Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü
oldu. Kentte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör Fatih Küçük tarafından çalıştırılan Yusuf Emre İspir, Osman Sayın Spor Salonu'nda antrenmanlar yapıyor.
Okçuluk sporunun eğitimine katkı
sağladığını ifade eden İspir, kendisi gibi
spora yönelmek isteyenlere de okçuluğu
önerdi. İspir, "Hocamla inandık ve başardık. Sağ olsun hocam gerek maddi gerekse manevi destek olarak bana yardımcı oldu. Hedefim ise milli takıma girip Avrupa, dünya ve sonrada olimpiyat şampiyonu olup ülkemi temsil etmek. Okçuluk derslerime de odaklanmamı sağladı"
diye konuştu.