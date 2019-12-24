Yusuf Emre derece ile döndü

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANMARAŞLI 16 yaşındaki'da düzenlenen SalonOkçuluk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncüoldu.Okçuluk sporunun eğitimine katkısağladığını ifade eden İspir, kendisi gibispora yönelmek isteyenlere de okçuluğuönerdi. İspir,diye konuştu.