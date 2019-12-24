Zihinsel engelli kızı için evini atölyeye çevirdi

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'IN Defne ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Cavide Alp, zihinsel engelli 19 yaşındaki kızının bakım masraflarını karşılayabilmek için evini atölyeye çevirdi. Cavide Alp, 3 çocuğundan en büyüğü olan yüzde 89 zihinsel engelli Ceren'in adeta 24 saat başında nöbet tutuyor. Zihinsel engeli nedeniyle kızını tek başına bırakamayan anne Alp, evde yaptığı el işi ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Günü birlik işlerde çalışan eşinin kazancının yetersiz kalması nedeniyle evini iş yerine dönüştüren anne Alp, ekmek kapısı olan evinde hem el işlerini yapıyor hem de engelli kızının bakımıyla yakından ilgileniyor. Anne Alp, kızı yaşadığı için her gün Allah'a şükrettiğini söyledi. Alp , zihinsel engelli Ceren'in bakımı için çalışmak zorunda olduğunu, ancak kızını bırakıp dışarıda çalışamadığını belirtti.