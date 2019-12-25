Alt yapı çöktü Adana sular altında

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da etkili olan şiddetli yağış yine bilindik manzaraları beraberinde getirdi. 31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturan CHP'li Başkan Zeydan Karalar, 9 aylık dönemde altyapı eksikliğini bitirmeye yönelik hiçbir çalışma yapmayınca başta yollar olmak üzere ev ve işyerlerini su bastı. Kentin değişik yerlerinde otomobiller suların içinde kaldı. Etkili olan sağanak sonucu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle eğitime dün 1 gün ara verildi. Kentte bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken, birçok araç da su içinde kaldı. Kentte gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi. Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlanırken arıza yapan bir servis aracındaki yolcular bir süre mahsur kaldı. Ardından araçtan inen yolcular biriken su nedeniyle yolun karşısına geçmekte güçlük çekti. İş yerini su basan Ahmet Bükücü mağdur olduğunu belirterek, "Her sene aynı manzara var burada. Bir sürü zararım var. Depolarım, araçlarım sular altında kaldı" diyerek tepkisini dile getirdi. Okulların tatil olması nedeniyle öğrenciler sevinç yaşarken, merkez Seyhan ilçesine bağlı Valilik civarındaki demir köprü altında Mücahitler Bulvarı'nda da yol çöktü. Belediye ekipleri, çöken yolun etrafında önlem alıp çalışma yapmaya başladı. Fuzuli Caddesi'nde ise yağmur nedeniyle bir otomobil ve servis aracı kaza yaptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.MERSİN'İN Anamur ilçesinde meydana gelen hortum ve şiddetli yağışta, çok sayıda muz ve çilek serası zarar gördü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeltikçi Mahallesinde, dün gece sabaha karşı hortum oluştu. Seraların bulunduğu alanda meydana gelen hortumda, çok sayıda muz serası zarar gördü. Hortum ve su baskınının ardından üreticilerin ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, hasar tespit çalışması başlattı. Yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 25 dönüm arazide muz ve çilek serası zarar gördü. Bozyazı ilçesinde de bazı muz ve çilek seralarının zarar gördüğü bildirildi.Sarıçam ilçesinde sele kapılan 8 yaşındaki Sabri Talhan Kocamanla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.