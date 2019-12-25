Anamur’da gazilere madalya ve plaket

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MERSİN'İN Anamur ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere 'KKTC milli mücadele madalyası ve beratı' verildi. KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile Anamur Kaymakamlığı'nın düzenlediği programda, Kıbrıs gazileri bir araya geldi. Kaymakam İsmail Gültekin, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak bu gururu kendilerine yaşatan gazilere bu madalya ve beratları takdim etmekten gurur duyduğunu söyledi. Başkonsolos Zaliha Mendeli ise gazilere yaptığı konuşmada, "Burada sizlerle olmak bizler için bir onurdur, bir şereftir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45 yılına geldik. Baktığımız zaman o dönemde Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu mücadele, bu mücadeleden vazgeçmemesi ve Türk askerinin adaya gelmesi ile birlikte Kıbrıs bir Yunan adası olmaktan, bir Rum adası olmaktan kurtulmuştur. Ben çok şükür olsun diyorum ki kahraman Türk askeri, ordumuz geldi ve bizleri kurtardı" dedi.