Harçlıklarıyla 2,5 ton mama aldılar

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Şehit İsrafil Kargı İlkokulu'nda başlatılan yardım kampanyasında öğrencilerin harçlıklarıyla biriktirilen parayla alınan 2 bin 500 kilogram mama, hayvan barınağındaki köpeklerin beslenme ihtiyacının karşılanması için yetkililere teslim edildi. Şehit İsrafil Kargı İlkokulu öğrencileri, harçlıklarıyla sokak hayvanlarına yem desteğinde bulunarak anlamlı bir davranışa imza attı. Kahramanmaraş Değerler Eğitimi projesi kapsamında Aralık ve Ocak ayının değeri olan 'samimiyet' kavramını, çocuklara küçük yaştan itibaren aşılanması amacıyla bir yardım kampanyası başlatıldı. Okulun rehberlik öğretmeni Hakan Bozdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya, okuldaki tüm öğrenciler harçlıkları ve ailelerinin desteği ile katkı sundu. Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman olan öğrenciler, tonlarca mamayı Hayvan Barınağı'na teslim etti.