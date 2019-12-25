Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kalorifer ateşçisi kadın azmiyle örnek oluyor

Kalorifer ateşçisi kadın azmiyle örnek oluyor

’ta bir sitede 6 yıldır kalorifer ateşçiliği yapan , 3 bloktan oluşan site sakinlerinin yuvalarını sıcak tutmak için sabah saat 05.00’te mesaiye başlıyor

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Kalorifer ateşçisi kadın azmiyle örnek oluyor
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir sitede 6 yıldır kalorifer ateşçiliği yapan 2 çocuk annesi, hem hayatın yükünü hem de ailesinin geçimini sırtlıyor. 3 bloktan oluşan site sakinlerinin yuvalarını sıcak tutmak için sabah saat 05.00'te mesaiye başlayan Nuhtiye Özcan, mesleğini severek yaptığını söyledi. 49 yaşındaki Nuhtiye Özcan, eşinin rahatsızlığı nedeniyle çalışamaması üzerine evini geçindirmek için kolları sıvadı. Kalorifer ateşçiliği kursunu bitirip belgesini aldıktan sonra ilk olarak bir okulda çalışan Özcan, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan bir apartmanın kalorifer yakıcısı olarak işe başladı. 6 yıldır aynı sitede kalorifer ateşçiliği yapan Özcan işine çok seviyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalorifer ateşçisi kadın azmiyle örnek oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN