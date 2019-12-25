Kalorifer ateşçisi kadın azmiyle örnek oluyor

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir sitede 6 yıldır kalorifer ateşçiliği yapan 2 çocuk annesi, hem hayatın yükünü hem de ailesinin geçimini sırtlıyor. 3 bloktan oluşan site sakinlerinin yuvalarını sıcak tutmak için sabah saat 05.00'te mesaiye başlayan Nuhtiye Özcan, mesleğini severek yaptığını söyledi. 49 yaşındaki Nuhtiye Özcan, eşinin rahatsızlığı nedeniyle çalışamaması üzerine evini geçindirmek için kolları sıvadı. Kalorifer ateşçiliği kursunu bitirip belgesini aldıktan sonra ilk olarak bir okulda çalışan Özcan, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan bir apartmanın kalorifer yakıcısı olarak işe başladı. 6 yıldır aynı sitede kalorifer ateşçiliği yapan Özcan işine çok seviyor.