Kıbrıs Türkleri’nin varlık mücadelesi sergilendi

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YAKIN Doğu Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliği içerisinde 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle düzenlenen "Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri" konulu karma sergi İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Açılışa Bakan Taçoy, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Aydemir, Girne Kaymakamı, Başbakan Başdanışmanı Dr. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, dekanlar, şehit yakınları, davetliler ve öğrenciler katıldı.