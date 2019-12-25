Minik Kuzey, kök hücre nakli bekliyor

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Adana'da 8 ay önce lösemi teşhisi konan ve kök hücre nakli bekleyen 3 yaşındaki Kuzey Deniz'in annesi Özgül Şengezer, "Beni 'Anne ben hasta değilim, çok güçlüyüm' cümlesi ayakta tutuyor. Biz güçlüyüz ve bu hastalığı yeneceğiz" dedi. Seyhan ilçesinde yaşayan Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çifti, geçen Mayıs ayında ateşlenen oğulları Kuzey Deniz'i hastaneye götürdü. Kan tahlili yapılan Kuzey'e tetkiklerin ardından kan kanseri (lösemi) teşhisi konuldu.Aldıkları haberle yıkılan Şengezer çifti, 8 aydır kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'ın hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Löseminin son evresinde olan oğlu için kök hücre nakli bekleyen anne Özgül Şengezer, 18-50 yaş arasında kronik hastalığı olmayanların Kızılay'a giderek lösemili çocuklara umut olmasını istediğini söyledi. Kuzey'e lösemi teşhisi konulduğunda dünyanın başına yıkıldığını belirten anne Özgül Şengezer, oğlunu kaybetmekten çok korktuğunu ifade ederek, "Bu duyguyu 5 dakika hissedebildim. Çünkü onun moralini yüksek tutmamız gerektiğini anladım. Anne baba olarak elimizden gelenin fazlasını yapmak, savaşarak bu hastalığı yenmek zorundaydık. Günlerimiz sürekli hastenede geçiyor. Tahliller, hastane ortamı Kuzey'in psikolojisini çok etkliyor. Kemoterapinin ardından iştahsızlığı ve bulantısı oluyor" dedi. Kuzey'in çok aktif ve sosyal bir çocuk olduğunu belirten Şengezer, oğlunun yaşıtları gibi parka gidip oyun oynayamadığını kaydederek, "Biraz koştuğunda terliyor ve ateşi çıkıyor. Biz de her an diken üzerindeyiz. Her saniyesini güzel geçirmesi için çabalıyoruz. Nakil olmazsa çok zor bir sürece gireceğimizi biliyoruz" diye konuştu.