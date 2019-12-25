Toplu taşıma araçları denetimden geçti

BUGÜN NELER OLDU

TARSUS Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesi trafik ve asayiş yönünden 5 ayrı noktada kontrol ve denetim yaptı. Yaka kameralı Asayiş ve Şehiriçi Trafik Kontrol ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kültür Merkezi önü, Demirkapı Öğretmenevi TOK durağı, Üzümlü kavşak, Özlem Sitesi önü ve Cengiz Topel Lisesi önünde toplu taşıma araçları olan mavibüs ve minibüslerde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde toplu taşıma araçlarındaki yolcuların GBT'lerine bakılırken, araç sürücülerinde SRC ve sürücü belgelerine bakıldı.