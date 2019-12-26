5. ders zili veliler için de çalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'deki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda hayata geçirilen "Ailemle Kitap Okuyorum" projesi ile öğrenciler, hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem de derslerindeki başarılarını artırıyor. Proje kapsamında, her çarşamba okula davet edilen veliler, 5. derste çocuklarıyla kitap okuyor. Okul Müdürü Nuh Bayrak, öğrencilerin, çarşamba günlerini iple çektiğini, aileleriyle kitap okumaktan büyük zevk aldıklarını söyledi. "Öğrencilerimizin günümüzdeki en büyük eksikliği özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle kitaplara bağlılıklarının azalması." diyen Bayrak, "Bu eksikliği giderebilmek için çocuklarımızın anne ve babalarıyla kitap okumasına yönelik etkinlik düzenliyoruz. Ailelerin çocuklarıyla kitap okuması, öğrencilerimize en büyük örnek. Çünkü çocuklarımız sadece ailelerinin ya da büyüklerinin söylediklerini değil, yaptıklarını daha çok örnek alıyor" ifadelerini kullandı.