Akdeniz’de Balık Festivali coşkusu

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GÜLTAK

SARDALYASI

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, göreve geldiği ilk günden bu yana ilklere ve yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Akdeniz Belediyesi'nin kentte ilk kez düzenlediği "Karaduvar Balık Festivali", sahilde buluşan binlerce vatandaşın gönlünce bir hafta sonu geçirmesini sağlarken, bölge esnafının kalkınması ve kentin tanıtımına da katkı sundu.Başkan Gültak, bu kez de kentte ilk kez düzenlenen ve binlerce kişiyi buluşturan 'Karaduvar Balık Festivali' ile Mersinlilerin gönlündeki yerini sağlamlaştırdı, kent ve ülke gündemine geldi. Akdeniz Belediyesi'nin, kentte ilk kez düzenlediği "Karaduvar Balık Festivali", her yaş ve kesimden binlerce insanı buluşturdu. Kent ve ülke gündeminde önemli yer bulan festival için Karaduvar sahilinde onlarca stant kuruldu; konserler, gösteriler, ödüllü yarışmalar, çocuk etkinlikleri, olta balıkçılığı avı gibi etkinliklerle renklendi. Mersin'in ilk balık festivali olan Karaduvar Balık Festivali'nde 3 tonu aşkın sardalya tüketilirken, vatandaşlar, balık-ekmek ve şalgam alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Festivale katılan vatandaşlar, eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Festival çok güzel, balık ekmek yemek de çok güzel. Biraz sıra bekledik ama buna değdi. Festivalin önümüzdeki yıl da düzenlenmesini istiyoruz" dediler.Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da binlerce Mersinliyi buluşturan renkli festivalde stant başına geçerek, sardalya pişirip halka balık-ekmek ikram etti. Başkan Gültak, Akdeniz'in makûs talihini kıracakları sözünü verdiklerini hatırlatarak, "Özellikle Karaduvar, ülkemizin en önemli balıkçı beldelerinden birisi ve gerçekten çok güzel bir yer. Hem Karaduvar'ı; hem Akdeniz'i ve Mersin'i tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Karaduvar'da da eksiği hissedilen tüm hizmet ve çalışmaları da en kısa sürede bitireceğiz" dedi. Gültak; "Akdeniz'de göreve geldiğimiz ilk günden, ilçemizin kalkınması, değişimi ve dönüşümü için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, TBMM Plan Bütçe ve Komisyon Başkanımız Sayın Lütfi Elvan'a, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize şükranlarımı arz ediyorum. Festivalimizin düzenlenmesi için sundukları destekten ötürü Kültür Bakanlığımıza ayrıca teşekkür ediyor, bizlere güç veren tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. Festivalde sahne alan sanatçılar Sinan Akçıl ile Gülden Vurandemir, Karaduvar sahilinde buluşan binlerce Mersinliye unutamayacakları dakikalar yaşattı.