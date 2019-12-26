Anılarını taşıyan otobüsü hurda olmaktan kurtardılar

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Osmaniye'ninDüziçi ilçesinde bir okulun, arızası nedeniyle hurda olarak satışa çıkardığı otobüs, yıllarca bu araçla gezilere katılan eski öğretmenler ve mezunlar tarafından satın alınarak okul müzesine bağışlandı. İlçede 1940 yılında köy enstitüsü olan okul, zaman içinde çeşitli isimlerle eğitim vermeye devam etti. Son olarak Düziçi Fen Lisesi olan okulun hizmetlerinde kullanılan 1989 model otobüs, arızası yüzünden 2015 yılında garaja çekildi. Otobüs, arızanın masraflı olması nedeniyle hurdaya verilmek üzere satışa çıkarılınca, daha önce okulda görev yapmış ancak şu an başka yerlerde görevli öğretmenler, emekli görevliler ve mezunlar, sosyal medya sayesinde durumdan haberdar oldu. Grup, yıllarca şehir içi ve dışında kullandıkları otobüsün hurdaya gitmemesi için aralarında para toplayıp, 5 bin 250 liraya aracı satın aldı. Otoparkta bekleyen otobüs, çekici üzerine konularak okul müzesine bağışlandı.