Çevlik-Arsuz arasında ilk geçiş yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'da50 yıldır konuşulan Çevlik-Arsuz kıyı yolu Vali Rahmi Doğan'ın girişimleri ve milletvekillerinin destekleriyle çözüldü. Kabası tamamlanan karayolunun tanıtımı ise bir şölen havasında geçti. Tanıtıma Vali Rahmi Doğan, Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Lütfi Kaşıkçı, Hatay büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Vali Doğan ve milletvekilleri Samandağ'in Çevlik Mahallesinde davul zurna ile karşılandı. Kurbanlar kesildi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Çevlik-Arsuz karayolunun toplamda 26 kilometrelik bir yol olduğunu belirterek, "Kabası tamamlanan ve sadece asfaltı kalan yolundan bugün ilk geçişimizi yapacağız. Yaklaşık 20 dakika sonra da Kale Mahallesine ulaşmış olacağız" dedi. Çevlik –Arsuz karayolunun yapımının meşakkatli ve zor bir karar olduğunu belirten Vali Doğan, " Bu "Bu kararı almamızda bizden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Bu maliyetin altına girmek onlardan aldığımız cesaretle oldu. Yolu da tamamlamış bulunmaktayız. Sadece asfaltı kaldı. Yolun asfaltlanması da 15 günlük bir süreç istiyor" dedi.