Çukurova ve Balcalı’nın büyük akademik başarısı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'daÇukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balcalı Hastanesi'nde bulunan 10 ana bilim dalı sene içerisinde çeşitli merkezlerce akredite edildi. Yine Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hizmet veren 25 hekimden 10 nu profesör, 7 si doçent, 8 i ise doktor öğretim üyesi olmak üzere akademik aşama kaydetti. Gerek akredite olan Ana Bilim Dalları gerekse akademik aşama kaydeden hekimlerle ilgili olarak her Tıp Fakültesi'n ce her yıl Hipokrat Toplantı Salonu'n da düzenlenen akademik kurul toplantısında teşekkür belgesi ve teşekkür plaketleri verildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, bu yıl akredite olan 10 Ana Bilim Dalı'nı ve akademik aşama kaydeden 25 hekimi kutladı. Özbarlas, tıp fakültesi olarak akredite çalışmalarına büyük önem verdiklerini bu çerçevede ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olan akreditasyon çalışmalarının ana bilim dallarınca başarıyla yapılıyor olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.