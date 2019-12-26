Faciayı önleyen kamyon şoförü yaralı kurtuldu

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Erdemli ilçesinde önüne aniden çıkan yolcu minibüsüne çarpmamak için fren yapıp direksiyonu kıran kamyon şoförü, olası bir faciayı önledi. Kamyon şoförü aracının devrilmesi sonucu yaralanırken, vatandaşlar hızla kaçtığını ileri sürdükleri minibüs şoförüne kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde Mersin- Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. 33 DMM 17 plakalı kamyonun şoförü Gökhan Us (27), Yeniköy ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada önüne aniden içerisinde yolcuların da bulunduğu bir minibüs çıktı. Minibüse ve yol kenarında bekleyen öğrencilere çarpmamak için kamyon şoförü direksiyonu kırdı. Kamyon refüje çarpıp devrildi. Vatandaşların da yardımıyla yaralı kamyon şoförü araçtan çıkarılarak, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.