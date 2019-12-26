Gaziantep’te KURTULUŞ COŞKUSU YAŞANDI

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sağanak yağışa rağmen açık hava etkinliklerinde çok sayıda vatandaş ile çevre illerden gaziler de törenlerde yerlerini alarak kurtuluş coşkusunu yaşadı. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Türk Bayrağına gazilik madalyasının toka edilmesiyle başlayan törende konuşan Vali Davut Gül, "Antep savunmasının Türkiye'nin verdiği bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğu bu onurlu günde, bölgemizde yaşadığımız tüm olumsuzluklara karşı birlik ve beraberlik örneğini sergilemek tek hedefimizdir. Tarihe altın harflerle yazılan Gaziantep Savunması, Gazianteplilerin bağımsızlığı ve onuru uğrunda neler yapabileceğinin en güzel anıtıdır" dedi. Gazianteplilerin işgal güçleri karşısında, hiçbir yerden yardım ve destek almadan büyük bir irade ve dayanma gücüyle direnerek şehrin dörtte birini şehit verme pahasına şanlı bir destan yazdıklarını kaydeden Vali Gül, "Bizler, dün olduğu gibi bugün de bir varoluş mücadelesinin içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz koşullar ecdadımızın yaşadıkları ile farklı olsa da mücadelemiz hep aynı şekilde devam edecektir. Dolayısı ile şartlar değişse de vazifemiz hep aynıdır" diye konuştu. Törende garnizon komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Türk Bayrağı'na toka edildi.