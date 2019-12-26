Genç periler potada birincilik için yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da Okullararası Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Menderes Spor Salonu'nda yapılan maçları izleyenlerin coşkusu, sporcuların hırsı ve azmi maçlara renk kattı. Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, "Sporcularımızın Adanamızı en iyi bir şekilde temsil edeceklerdir" diye konuştu. MÜSABAKALARIN sonunda dereceye giren sporcuların madalyalarını Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Basketbol Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, Okul Müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri verdi. Özel Akdeniz Koleji, İsmail Kulak Anadolu Lisesi ve Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi dereceye girdiler.