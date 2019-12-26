Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Genç periler potada birincilik için yarıştı

Genç periler potada birincilik için yarıştı

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Genç periler potada birincilik için yarıştı
Adana'da Okullararası Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Menderes Spor Salonu'nda yapılan maçları izleyenlerin coşkusu, sporcuların hırsı ve azmi maçlara renk kattı. Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, "Sporcularımızın Adanamızı en iyi bir şekilde temsil edeceklerdir" diye konuştu. MÜSABAKALARIN sonunda dereceye giren sporcuların madalyalarını Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Basketbol Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, Okul Müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri verdi. Özel Akdeniz Koleji, İsmail Kulak Anadolu Lisesi ve Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi dereceye girdiler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç periler potada birincilik için yarıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN