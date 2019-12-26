İşler yolunda

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'deile ilk yarının son maçınaçıkacak olanhazırlıklarını sürdürüyor.Teknikdirektör, son haftarakiplerinin aldığı sonuçların kendilerininlehine işlediğini belirtti.Tütüneker,dedi. İstanbulspor karşılaşmasıiçin de konuşan Tütüneker,yorumunu yaptı.Mavi-lacivertli takımın oyuncularına dün bir takım sağlık testleri uyguladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Futbolcularımızın, devre arası kampı öncesi ikinci kez vücut yağ oranları ölçümü diyetisyenimiz Dilan Canpolat tarafından gerçekleşti. Devre arası kampı öncesi oyuncularımız bir takım testlerden geçmeye devam edecek."