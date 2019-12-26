İşler yolunda

TFF 1. Lig'de İstanbulspor
ile ilk yarının son maçına
çıkacak olan Adana Demirspor
hazırlıklarını sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle çalışmalarını spor salonuna alan mavi-lacivertli ekip kondisyon çalıştı.
Teknik
direktör Uğur Tütüneker
, son hafta
rakiplerinin aldığı sonuçların kendilerinin
lehine işlediğini belirtti.
24 PUAN YAPACAĞIZ
Tütüneker, "Ümraniyespor'u yenmemiz gerçekten çok iyi oldu. İlk yarıda son bir maçımız kaldı. Bu hafta tüm takımlar bizim lehimize sonuçlar aldı. Yukarıdakiler mağlup oldu veya berabere kaldı. Play-off hattı ve iki ile aramızda çok puan farkı kalmadı"
dedi. İstanbulspor karşılaşması
için de konuşan Tütüneker, "İstanbulspor maçımız var. Bu maçı alıp ilk yarıyı 24 puan ile kapatmak istiyoruz"
yorumunu yaptı.
FUTBOLCULARA YAĞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI
Mavi-lacivertli takımın oyuncularına dün bir takım sağlık testleri uyguladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Futbolcularımızın, devre arası kampı öncesi ikinci kez vücut yağ oranları ölçümü diyetisyenimiz Dilan Canpolat tarafından gerçekleşti. Devre arası kampı öncesi oyuncularımız bir takım testlerden geçmeye devam edecek."