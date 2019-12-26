Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İşler yolunda

İşler yolunda

1. Lig’in favorilerinden Ümraniyespor’u yenen Güney ekibi ilk yarının perdesini İstanbulspor maçı ile kapatacak. Mavi-lacivertli ekip dün yağış nedeniyle salondaydı

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 26.12.2019
İşler yolunda
TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile ilk yarının son maçına çıkacak olan Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle çalışmalarını spor salonuna alan mavi-lacivertli ekip kondisyon çalıştı. Teknik direktör Uğur Tütüneker, son hafta rakiplerinin aldığı sonuçların kendilerinin lehine işlediğini belirtti.

24 PUAN YAPACAĞIZ
Tütüneker, "Ümraniyespor'u yenmemiz gerçekten çok iyi oldu. İlk yarıda son bir maçımız kaldı. Bu hafta tüm takımlar bizim lehimize sonuçlar aldı. Yukarıdakiler mağlup oldu veya berabere kaldı. Play-off hattı ve iki ile aramızda çok puan farkı kalmadı" dedi. İstanbulspor karşılaşması için de konuşan Tütüneker, "İstanbulspor maçımız var. Bu maçı alıp ilk yarıyı 24 puan ile kapatmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

FUTBOLCULARA YAĞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI
Mavi-lacivertli takımın oyuncularına dün bir takım sağlık testleri uyguladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Futbolcularımızın, devre arası kampı öncesi ikinci kez vücut yağ oranları ölçümü diyetisyenimiz Dilan Canpolat tarafından gerçekleşti. Devre arası kampı öncesi oyuncularımız bir takım testlerden geçmeye devam edecek."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşler yolunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN