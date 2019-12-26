İstihdam sağlayan kent modeli oluşacak

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Adana İl Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Ay, SABAH'ı ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar ile görüştü. Başkan Ay, yeni dönemde çok dinleyen, sorun değil çözüm odaklı, iletişim gücü yüksek yeni bir vizyon ortaya koyacaklarını belirtti.Türkiye için vaktin 'yükseliş vakti' olduğuna dikkat çeken Başkan Ay, "Söz konusu bu yükseliş, plaka numarasıyla da Türkiye'nin 1 numarası olan Adana'da buluşması için çalışacağız" dedi. Ay, "Turuncu güneşi ile Türkiye'nin kalbini ısıtan Adana'nın inşallah yüz akı alacağız. Sanayisiyle, tarımıyla, ticari hacmi ve bir üniversiteler kenti olma özelliğiyle Adana kendine geniş bir hareket alanı bulacaktır" dedi, "Bundan sonraki süreçte Adana, AK Parti'nin sarsılmaz bir kalesi olmak için teşkilatlarımız ve samimi gayretimizle yeniden inşa edilecektir" diye konuşan Ay, "Şehrimizi ekonomik düzeyde bir cazibe merkezi haline getirmek için kıymetli bakanlarımız ve milletvekillerimizle ortak aklın gücünü de kullanarak her sahada parlayan bir yıldız haline getirmek için alın teri dökeceğiz" dedi.Başkan Mehmet Ay, "Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüm sanayicilerimizle çeşitli periyotlarla bir araya geleceğiz. Odalarımızla istişare ederek üreten Adana için istihdam sağlayan kent modeli üzerinde kafa yoracağız. Kısacası AK Parti'nin verdiği büyük güçlü Adana için gece gündüz çalışıp kentimizin hak ettiği noktaya gelmesi için mücadele edeceğiz" dedi