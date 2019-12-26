Kahramanmaraş’ın ilk mozaik sergisi

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KahramanmaraşBüyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından ilk defa açılan Mozaik Sergisi'nin açılışına katıldı. Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, "Yüzyılların getirip avucumuza bıraktığı mirası hem koruyor hem yeniden filizlendiriyoruz. Germenicia Antik Kent'in keşfedilişinden bu yana enstitümüzde kurumsal ilk mozaik kursunu verirken Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'nde de gerçekleştirilecek olan ilk mozaik sergisinin sorumluluğunu ve gururunu taşıyoruz" dedi. Başkan Güngör Kahramanmaraş'ın köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekerek, "Olgunlaşma Enstitüsü bu figürleri hem mozaiklerle hem el nakışıyla işleyerek güzel bir sergi hazırlamışlar" dedi. Arkeoloji Müzesi'nde açılan sergi yarına kadar gezilebilecek.