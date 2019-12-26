Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > KGK Adana Temsilcisi Savaş Çokduygulu oldu

KGK Temsilcisi Savaş Çokduygulu oldu

Giriş Tarihi: 26.12.2019
KGK Adana Temsilcisi Savaş Çokduygulu oldu
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ankara ve İstanbul dışındaki 79 vilayete atanan temsilcilerin isimlerini açıkladı. Adana İl Temsilcisi Savaş Çokduygulu oldu. KGK Genel Başkanı Dim, "Tüm değerli temsilcilerimize KGK ailesine katıldıkları için teşekkür ederim" dedi. Hatırlanacağı gibi Kurucu Genel Başkanlık görevini duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) kuruluşu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylanmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KGK Adana Temsilcisi Savaş Çokduygulu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN