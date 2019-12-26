KGK Adana Temsilcisi Savaş Çokduygulu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ankara ve İstanbul dışındaki 79 vilayete atanan temsilcilerin isimlerini açıkladı. Adana İl Temsilcisi Savaş Çokduygulu oldu. KGK Genel Başkanı Dim, "Tüm değerli temsilcilerimize KGK ailesine katıldıkları için teşekkür ederim" dedi. Hatırlanacağı gibi Kurucu Genel Başkanlık görevini duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) kuruluşu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylanmıştı.