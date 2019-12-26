Kıbrıs Modern Sanat’ta üç ayrı sergi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Sanatçı E.Yıldız Doyran'a ait 10 eser, Kazakistanlı sanatçılar Tileuzhan Batanov'a ait 22 eser ile Muthit Murzaliyev'e ait 25 eserden oluşan ve toplamda 57 eserin sergilendiği üç ayrı kişisel resim sergisi Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı. Açılışa Bakan Amcaoğlu, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergiler 7 Ocak 2020 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.