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Kupa sahibini buldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Futbol Kurtuluş Kupası’nda mücadele Lütfullah Bilgin Orta Okulu’nun şampiyonluğuyla sona erdi

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 26.12.2019
Kupa sahibini buldu
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası 3. Futbol Kurtuluş Kupası'nda ödüller sahiplerini buldu. Şehitkâmil Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş kupası, Gazikent Stadyumu'nda oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi. Kupada Vali Lütfullah Bilgin Orta Okulu şampiyon olurken Ali Küncülü Orta Okulu, Mehmet Kardal Ortaokulu ve İstiklal Ortaokulu dereceye girdi. Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilciliği ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda branşa özgü yetenek taramaları da gerçekleştirildi. 18 öğrencinin alt yapı faaliyetlerine davet edildiği kupanın ödül töreninde dereceye giren takımlar ve sporcular, spor malzemeleriyle ödüllendirildi. Sporculara kupalarını Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İsmet Savcılıoğlu verdi.
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Kupa sahibini buldu
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