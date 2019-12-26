Kupa sahibini buldu

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi
tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası 3. Futbol Kurtuluş Kupası
'nda ödüller sahiplerini buldu. Şehitkâmil Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş kupası, Gazikent Stadyumu'nda oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.
Kupada Vali Lütfullah Bilgin Orta Okulu
şampiyon olurken Ali Küncülü Orta Okulu, Mehmet Kardal Ortaokulu ve İstiklal Ortaokulu
dereceye girdi. Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilciliği ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi
'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda branşa özgü yetenek taramaları da gerçekleştirildi. 18 öğrencinin alt yapı faaliyetlerine davet edildiği kupanın ödül töreninde dereceye giren takımlar ve sporcular, spor malzemeleriyle ödüllendirildi. Sporculara kupalarını Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İsmet Savcılıoğlu
verdi.