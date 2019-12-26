Mavi kapaklarla engellilerin yüzü güldü

Kahramanmaraş'ta
öğrenciler tarafından toplanan
mavi kapaklarla alınan
4 tekerlekli sandalye, engelli
vatandaşlara teslim edildi.
Kentteki bir özel okul
öğrencileri, topladıkları
20 bin kapağı, 7 yıldır
mavi kapak projesine öncülük
eden ve topladığı mavi
kapaklarla engellileri sevindiren
Abdülkadir Gülmez'e
teslim etti.
Gülmez'in mavi kapaklarla
temin ettiği 4 tekerlekli
sandalye, okulun konferans
salonunda düzenlenen törenle
engelli vatandaşlara teslim
edildi. Mavi kapakların
toplanmasında emeği geçen
tüm öğrencilere teşekkür
eden Gülmez, bugün 4 ailenin
sevincine ortak olduklarını
söyledi.