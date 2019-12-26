Mavi kapaklarla engellilerin yüzü güldü

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'taöğrenciler tarafından toplananmavi kapaklarla alınan4 tekerlekli sandalye, engellivatandaşlara teslim edildi.Kentteki bir özel okulöğrencileri, topladıkları20 bin kapağı, 7 yıldırmavi kapak projesine öncülükeden ve topladığı mavikapaklarla engellileri sevindirenAbdülkadir Gülmez'eteslim etti.Gülmez'in mavi kapaklarlatemin ettiği 4 tekerleklisandalye, okulun konferanssalonunda düzenlenen törenleengelli vatandaşlara teslimedildi. Mavi kapaklarıntoplanmasında emeği geçentüm öğrencilere teşekküreden Gülmez, bugün 4 aileninsevincine ortak olduklarınısöyledi.