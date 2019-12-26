Mavi melekler iddialı geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Kadın Voleybol 1. Ligi'nin iddialı takımlarındandeplasmanda karşılaştığı'yi 3-1 yenerek sıralamada bir üstte yükseldi.Ligin ilk yarısında oynadığı 11 maçın 7'sini galibiyetle tamamlayanikinci yarı için çalışmalara başladılar. ANTRENÖR Ali Bağcı ikinci yarının daha zor geçeceğini ifade ederek,dedi.