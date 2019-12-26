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Mavi melekler iddialı geliyor

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Mavi melekler iddialı geliyor
Türkiye Kadın Voleybol 1. Ligi'nin iddialı takımlarından Merinosspor deplasmanda karşılaştığı Samsun Büyükşehir Belediye'yi 3-1 yenerek sıralamada bir üstte yükseldi. Maçın ilk setini 25-21 kaybeden Merinos, ikinci seti 20-25, üçüncü seti 13-25 ve son seti 21-25 alarak galibiyetle döndü. Ligin ilk yarısında oynadığı 11 maçın 7'sini galibiyetle tamamlayan Mavi Melekler ikinci yarı için çalışmalara başladılar. ANTRENÖR Ali Bağcı ikinci yarının daha zor geçeceğini ifade ederek, "Merinosspor olarak geçtiğimiz yıllarda önemli bir başarı grafiği çizdik ve namağlup olarak şampiyon olmuştuk. Bu yılda önemli transferler yaparak ligde iddialı takımlar arasına girdik ve ilk yarı tamamlandığında üçüncü sıraya yerleştik. Eksiklerimizi biliyoruz ve ikinci yarıya başlamadan önce bunları tamamlayacağız. Yeni transferler için çalışmalarımız son aşamaya geldi" dedi.
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Mavi melekler iddialı geliyor
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