BUGÜN NELER OLDU

Adana'daüç gündür devam eden şiddetli yağmur kentte hayattı olumsuz yönde etkiledi. Sağanaktan dolayı, ev ve işyerlerini su basarken, sel sularında mahsur kalan vatandaşları AFAD, CANKUR ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Vali Mahmut Demirtaş, 4 merkez ilçede metrekareye 250 kilogram yağmur düştüğünü belirterek, "Son yılların en büyük doğal afetiyle karşı karşıya kaldık" dedi. Hız kesmeden devam eden yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun sağanak Yüreğir İlçesi Abdioğlu Mahallesi'nde otomobilde mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Çalıştıkları tarlaların kenarlarına kurdukları çadırları sağanak nedeniyle su altında kalan yaklaşık 100 Suriyeli taziye evine yerleştirildiler. Çamlıbel mahallesinde sel suları nedeniyle ağaçlar köklerinden söküldü. Alidede Mahallesi'nde belediye tarafından yaptırılan Kasaplar Çarşısı'nın istinat duvarı aşırı yağmur nedeniyle çökerken, üç katlı evde çatlaklar meydana geldi. Saimbeyli ve Feke ilçelerinde de aralıksız olarak devam eden yoğun karla karışık sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerin ana yolları ulaşıma açılırken, kar yağışının etkili olduğu bölgede elektrik direklerinin devrildiği, birçok hatta tellerin koptuğu ve mahallelere elektrik verilemediği öğrenildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, önceki gün ve dün kuvvetli sağanak nedeniyle okulların tatil edildiği belirterek,, "Metrekareye 250 kilogram yağmur düştü. Ama çok şükür en büyük moral kaynağımız vatandaşlarımızın can güvenliğiydi. Vatandaşlarımızın can güvenliğinde herhangi bir problem yok. Kriz merkezi kurduk Tarımda meydana gelen zararlar ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eşyalarda sıkıntı varsa tespit edilmeye çalışılıyor. Üç komisyon oluşturduk. Bu komisyonlar görevlerine başladılar" diye konuştu.