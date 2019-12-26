Paylaşımcı minik yürekler

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Hatay'da Altınözü Atatürk İlkokulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları oyuncakları, Van'ın Erciş ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerle yolladı. Öğretmenleri Zahide Altan'ın öncülüğünde oldukça anlamlı bir projeye imza atan minik öğrenciler, biriktirdikleri paralarla oyuncak satın aldı ve Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara göndermek üzere paketledi. Öğretmen Zahide Altan, "Öğrencilerimizle beraber derste tutumluluk ve tutumlu olmak üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. İhtiyaç nedir? İstek nedir? Bunları konuştuk. Daha sonra konu çocukların vazgeçilmezi olan oyuncak meselesine geldi. Kimi öğrencilerimize göre oyuncaklar bir ihtiyaçtı. Kimi öğrencilerimiz ise oyuncakların ihtiyaçtan ziyade isteğe bağlı edinilebileceğini ifade etti" dedi. "Çocuklarla beraber yardımlaşmanın önemini konuştuk" diye konuşan Altan, "Bu esnada öğrencilerimiz ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak hediye etmek istediklerini söylediler. Beraber bir proje geliştirdik" dedi.